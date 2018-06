Omicidio a Foggia, uomo ucciso a colpi di fucile in via Forcella

Omicidio poco fa, a Foggia, dove una persona è rimasta uccisa, in via Mario Forcella, una traversa di via San Severo, alla periferia della città. Un uomo è rimasto ucciso con un colpo di fucile caricato a pallettoni, mentre era in auto con altri due soggetti.

Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Foggia, incaricati delle indagini del caso. La vittima è Luigi Antonio De Rocco, pregiudicato 32enne di Casarano. Era in compagnia di altri due uomini, di Foggia, padre e figlio. Lungo la stessa via, nell'ottobre dello scorso anno, avvenne un grave agguato teso ai danni di un 40enne pregiudicato del posto. Secondo indiscrezioni, lo stesso soggetto era in compagnia della vittima ed è rimasto illeso.