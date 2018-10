La questura di Foggia si "svecchia": in arrivo 24 nuove unità, tutti tra i 20 e i 30 anni

Sono 24 le unità - tra agenti e agenti scelti della polizia di stato - giunti in settimana a Foggia e presi in carico dalla questura.

I nuovi agenti sono stati ricevuti dal questore Mario Della Cioppa: si tratta di 9 agenti in prova provenienti dal Corso Allievi Agenti appena concluso e di 15 agenti e agenti scelti provenienti da altre questure qui trasferiti, con un’età anagrafica che oscilla tra i 21 anni per gli agenti in prova e sui 30 quelli provenienti da altre questure con pregressa esperienza.

La loro presenza, oltre ad abbassare l’età media dei dipendenti della questura, contribuirà all’istituzione della terza pattuglia delle volanti, già operativa sul territorio grazie alla presenza del Reparto Prevenzione Crimine. Oltre al Reparto Volanti saranno potenziati anche l’ Ufficio Immigrazione, la D.I.G.O.S. e la Squadra Mobile.