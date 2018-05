Il giornalismo foggiano è in lutto, piange la prematura scomparsa di Gianni Cicolella

Il giornalismo foggiano è in lutto, piange la prematura scomparsa del giornalista televisivo, appassionato di sport, Gianni Cicolella, figlio di Luca, anche lui indimenticato giornalista e scrittore foggiano. Un brutto male, di quelli che non lasciano purtroppo scampo, lo ha portato via ad appena 56 anni, lasciando quanti lo hanno conosciuto senza parole, sgomenti. Con Gianni Cicolella va via un professionista dai modi garbati e gentili, un volto noto e familiare del piccolo schermo locale. Alla moglie, e ai figli Luca e Francesca Romana le più sentite condoglianze da parte della redazione di FoggiaToday. "La scomparsa di Gianni - si legge in una nota del Foggia Calcio - è una grave perdita per una città che ha sempre vissuto di ‘Pane e pallone’".