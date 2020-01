Degrado e criminalità, il Comune corre ai ripari: adeguato il regolamento di Polizia Urbana su sicurezza. La mappa degli interventi

A seguito dei numerosi e gravi fatti di cronaca accaduti nel territorio cittadino dall'inizio dell'anno, l'Amministrazione comunale interviene in maniera decisa e tempestiva, mettendo mano ai Regolamenti comunali.

La commissione Regolamenti, presieduta dal presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarino, ha adeguato il regolamento di Polizia Urbana in materia di sicurezza, adottando nuove misure a tutela del decoro di particolari luoghi, integrando già quelli esistenti. A stretto giro anche l'approvazione del regolamento per la disciplina della concessione dei beni immobili confiscati alla criminalità economico-finanziaria del patrimonio indisponibile del comune di Foggia. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, delibererà entrambi i provvedimenti, dando così concretezza al lavoro svolto dalla commissione paritetica.

Misure a tutela del decoro, di seguito la ''mappa'' dei 37 luoghi individuati

1. Corso del Mezzogiorno e Viale Fortore (Parcheggio Zona Fiera);

2. Via L. Pinto e Via Napoli (Parcheggio OO.RR.);

3. Via Sprecacenere e Via D’Aragona (ParcheggioCimitero);

4. Via S. Altamura/Via della Repubblica (Parcheggio La Maddalena);

5. Via San Lazzaro/Via della Repubblica (Parcheggio Piazza Piano delle Croci);

6. Via L. Mele/Piazza Martiri Triestini (Parcheggio Prefettura/Comune):

7. Via Zuretti (Parcheggio Zuretti);

8. Via Galliani (Parcheggio Via Galliani);

9. Piazzale Gaetano Russo (Parcheggio Santuario Incoronata);

10. Piazzale Anna De Lauro Matera (Parcheggio Città del Cinema),

11. Viale Manfredi — Stazione F.S. (Parcheggio Nodo Intermodale);

12. Chiesa del Carmine Nuovo (Parcheggio antistante Tribunale),

13. Piazzale Vittorio Veneto;

14.Viale XXIV Maggio ed i tratti di strada ricadenti entro il perimetro costituito da Viale Manfredi, Via Zara, Via Conte Appiano, Via Torelli, Via Scillitani, Via Monte Sabotino, Via del Carso, Via Redipuglia ivi compresi i rispettivi tratti delle predette strada perimetrali;

15. Piazza Cavour;

16. Via Lanza e Piazza Giordano (Complessi Monumentali);

17. Corso Vittorio Emanuele (Complessi Monumentali);

18. Piazza Cesare Battisti (Complessi Monumentali);

19. Via Duomo-Piazza del Lago-Piazza De Santis Via San Domenico;

20. Piazza Italia (monumento ai Caduti);

21. Tutte le Chiese rientranti nel patrimonio storico-culturale (Duomo, Chies Gesù e Maria, Chiesa San Tommaso, Chiesa San Francesco Saverio, Chies Santo Stefano, Chiesa San Luigi, Chiesa San Domenico, Chies dell'Addolorata, Chiesa di Sant'Anna, Chiesa delle Croci. Chiesa Santa Mai della Misericordia, ecc..);

22. Parco Volontari per la Pace tra Corso Roma, Viale I Maggio e Viale Degli Aviatori;

23. Parco San Felice tra Viale Candelaro, Via C. Baffi, Via U. La Malfa e ìa Rovelli;

24. La Villa Comunale;

25. Area ex ippodromo;

26. Parco del Fiori tra via Monsignor Farina e via dell’Arcangelo Michele;

27. Parco della Memoria di Viale Giotto;

28. Parco Iconavetere - Via Ciano;

29. Tutti i restanti parchi cittadini e vie aree adibite a verde pubblico (Piazza Aldo Moro, Via Benedetto Croce, Piazza Scaramella, Via A. La Piccirella, ecc.);

30. Piazzale antistante Santuario (Santuario Incoronata);

31. Viale Don Orione - Santuario Incoronata;

32. Viale L. Pinto (Mercato Pinto);

33. Via G. Rosati (Mercato Rosati);

34. Via Miranda (Mercato Settimanale del venerdì);

35. Viale Kennedy (Mercato CEP);

36. Piazza Padre Eugenio Caldarazzo (Mercato Candelaro)

37. Via Manzoni (Mercato Manzoni)