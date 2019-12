Appello ai foggiani dal prete anti-camorra: "Non voltiamo le spalle davanti al malaffare"

Un invito, una esortazione: "Non voltiamo le spalle" davanti al malaffare e adoperiamoci per la riaffermazione della legalità, su tutti i fronti. E' questo il senso dell'evento pubblico - "Non voltiamo le spalle", appunto - organizzato al Teatro Giordano di Foggia e organizzata dall'amministrazione comunale con l'intento di spronare la società civile verso la riaffermazione della correttezza e legalità.

Tra gli ospiti della manifestazione, anche don Aniello Manganiello, prete anticamorra e presidente dell'associazione 'Ultimi' nata a Scampia. "La mentalità di aggirare gli ostacoli, delle ruberie, della raccomandazione purtroppo c'è, ed è un minimo comune denominatore di tanti meridionali", spiega don Aniello. "E' qui che bisogna utilizzare il bisturi, rigenerare, perchè è in questi atteggiamenti che la criminalità organizzata trova il nutrimento".

Sul fenomeno delle baby-gang, ultimamente sentito anche a Foggia, don Aniello stigmatizza: "C'è una emergenza educativa a livello nazionale: oggi non ci sono più 'padri', ovvero questa è una società senza punti di riferimento, senza quella figura che dà solidità, che educa, che mette dei paletti. E' necessaria una 'alleanza educativa' tra le varie agenzie: famiglie, scuole, parrocchie" | IL VIDEO