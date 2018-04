Apre 'Una stanza tutta per sé', Miranda: "Bisogna prevenire comportamenti primitivi e ignoranti"

Da ieri pomeriggio, presso la caserma dei Carabinieri in via San Lorenzo a Foggia, una stanza è riservata vittime di violenza. In questa stanza un carabiniere e una psicologa ascolteranno le denunce delle donne vittime di violenza in assoluta riservatezza. L’iniziativa è dell’Arma dei Carabinieri e del Soroptimist Club, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Foggia.

“Una splendida iniziativa - ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Miranda – che vede la esemplare collaborazione dei Carabinieri con una Associazione e un Ordine professionale. Quello della violenza sulle donne - ha continuato il Presidente Miranda - è un tema di drammatica attualità. Violenza che troppo spesso raggiunge la forma estrema della morte della donna. Il bilancio delle vittime di femminicidio in Italia è un vero e proprio bollettino di guerra. Nei primi dieci mesi dello scorso anno sono state assassinate 114 donne; nello stesso periodo oltre 10mila le denunce di violenze in famiglia, più di 3mila le violenze sessuali, circa 9mila le denunce per stalking. Una donna su tre subisce violenze o molestie in famiglia, a scuola, sul lavoro o in altri ambiti".

"Dobbiamo tenere alta la guardia contro una piaga sociale di questo tipo. Dobbiamo farlo soprattutto noi maschi, perché la violenza sulle donne nasce spesso in ambito familiare ed è opera dei maschi, dei mariti, dei fidanzati, degli ex. E siamo noi maschi, quindi, che dobbiamo lavorare su noi stessi per capire e arginare l’origine della violenza, dell’odio contro le donne. È recente una legge sulla violenza di genere. Un importante passo del legislatore che, però, non basta. La repressione non è sufficiente a modificare e prevenire comportamenti primitivi e ignoranti. Occorre lavorare in profondità, nelle scuole, nei posti di lavoro e soprattutto in famiglia, per creare modelli culturali rispettosi delle donne".

Prosegue quindi Miranda: "È un impegno che possiamo assumere tutti, nella quotidianità: fare in modo che le donne non abbiano paura. Non è difficile, basta volerlo. L’Aula del Consiglio Comunale di Foggia ospita un “Posto occupato”. Un posto tra i banchi dei consiglieri è simbolicamente riservato a tutte le donne vittime di violenza. Perché ciascuna di loro, prima che qualcuno decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a scuola, nel luogo di lavoro, nella società. Abbiamo riservato loro un posto nell’Aula Consiliare perché non si dimentichi, perché la loro assenza non sia alibi per scordare la loro fine violenta".