Artificieri, tiratori scelti, servizi scorta, unità cinofile e 100 poliziotti: ecco le misure di sicurezza per 'Foggia Libera Foggia'

E' quasi tutto pronto per 'Foggia Libera Foggia'. Migliaia le persone che si stanno radunando in viale Candelaro, al civico 27 teatro dell'omicidio del 2 gennaio di Roberto D'Angelo, per rispondere alla violenza criminale degli accadimenti dei primi giorni del 2020 in città, su invito di Libera, promotrice della mobilitazione che si concluderà in via Lanza (il corteo attraverserà via San Severo, piazza Sant'Eligio, via della Repubblica, via Arpi. Passerà davanti alla Cattedrale, per imboccare piazza XX Settembre e corso Cairoli).

Foggia Libera Foggia: le misure di sicurezza

La Questura di Foggia ha predisposto le misure di sicurezza a tutela dell’ordine pubblico, che prevede l’impiego di 100 appartenenti alle Forze di Polizia che saranno dislocati lungo tutto l’itinerario.

I luoghi interessati dalla manifestazione saranno oggetto di un servizio preventivo di bonifica con l’impiego di artificieri antisabotaggio e di unità cinofile anti esplosivo. Nella cornice di sicurezza è previsto anche l’impiego di tiratori scelti e di unità specializzate della Polizia Scientifica. I servizi saranno rafforzati da un consistente contingente di operatori di Polizia dei Reparti di Rinforzo provenienti da altre Province.

Per le personalità esposte a rischio che interverranno all’evento, saranno attivate le misure di protezione tutoria con l’impiego di personale specializzato nei servizi di scorta.

Il Comune ha predisposto le misure di viabilità ed un divieto di parcheggio lungo tutto l’itinerario interessato dal passaggio del corteo. È stato previsto anche l’impiego di personale sanitario e l’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per il coordinamento dei servizi di soccorso. I servizi di ordine e sicurezza pubblica sono diretti da un primo dirigente della Polizia di Stato.