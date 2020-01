"Lo Stato a Foggia c'è". il Ministro Bellanova: "Qui squadra eccellente nella lotta alla criminalità, abbiate fiducia"

Per la quarta volta in tre mesi il ministro Bellanova questo pomeriggio partecipa a Foggia Libera Foggia, questa volta per manifestare contro la violenza criminale che nei primi mesi di gennaio ha sconvolto la comunità del capoluogo, tra incendi, bombe, furti e omicidi