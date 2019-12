Foggia città aggredita dalla mafia, la parte sana reagisce scendendo in piazza: "Il nostro futuro passa dalla legalità"

Una manifestazione nata con l'intento di mettere in rete le forze sane di tutta la Capitanata, affinchè si riapprino degli spazi di partecipazione e del proprio futuro. "La provincia di Foggia ha in sé tutte le potenzialità per uscire da questa situazione, ma bisogna avere consapevolezza di vivere in un territorio aggredito dalla criminalità, e bisogna reagire costruendo percorsi comuni con le istituzioni", spiega Maurizio Carmeno (Cgil)

"Questo territorio è fatto soprattutto da gente per bene, e noi uniti dobbiamo cercare di vincere questa sfida, facendo diventare la legalità uno stile di vita e non uno slogan", gli fa eco Carla Costantino (Cisl). "Tutti gli indicatori dicono che dove c'è mafia, illegalità e criminalità l'economia non cresce. Se vogliamo rilanciare l'economia, questo territorio deve tornare ad essere una terra di legalità", conclude Gianni Ricci (Uil) | IL VIDEO