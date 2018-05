Blitz degli ispettori del lavoro in agriturismi e ristorante: irregolari il 50% delle attività controllate

Blitz degli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia in aziende operanti nel settore dell’agriturismo e ristorazione, durante la giornata festiva del 25 aprile. L'attività ispettiva rientrava nell’ambito dei controlli posti a contrasto al fenomeno del lavoro nero e al controllo dell’osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e legislazione sociale sulla regolarità dei rapporti di lavoro.

Dieci le aziende controllate: tra queste attività, cinque sono risultate irregolari, in quanto sono state riscontrate violazioni inerenti la presenza di sei lavoratori occupati in nero, di cui due cittadini extra comunitari, con regolare permesso di soggiorno. Inoltre è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in quanto è stato accertato l’impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; provvedimento successivamente revocato su istanza della ditta, previo pagamento delle relative sanzioni. Irrogate anche sanzioni amministrative per ulteriori violazioni per un importo complessivo di 22.000,00 euro.