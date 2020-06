Allarme blatte a Foggia, via Alfonso Nigri invasa: "Rischiamo di trovarcele in casa"

Con l'arrivo del caldo e delle giornate umide, come ogni anno, a Foggia si ripropone prepotentemente il problema delle blatte. E in alcune zone della città non si può parlare di presenze sporadiche, ma di una vera e propria invasione.

È il caso di via Alfonso Nigri: "Questa mattina fuori casa abbiamo trovato una infinità di scarafaggi alcuni morti altri ancora vivi", ci racconta una residente. Situazione analoga anche sul terrazzo di un'altra famiglia: "Abbiamo ripulito il marciapiedi. Ce n'erano così tante che sono state necessarie tre buste per raccoglierle. Dobbiamo stare attenti per evitare di trovarcele in casa. Ecco come stiamo messi".