Foggia, a fuoco capannone in via Sprecacenere: distrutti mezzi di lavoro

A fuoco capannone alla periferia di Foggia. Distrutti numerosi mezzi di lavoro. E' quanto accaduto la scorsa notte, all'interno di un capannone in via Sprecacenere, di pertinenza di una ditta ortofrutticola: il rogo è divampato poco dopo la mezzanotte e, in breve tempo, ha coinvolto alcuni mezzi presenti all'interno.

Inceneriti muletti, un trattore e due furgoni. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per bonificare e mettere in sicurezza la zona. Immediato l'intervento delle Volanti della polizia per ricognizione del caso. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti in zona. Ancora da accertare la natura dell'accaduto, anche se non si esclude ma matrice dolosa.