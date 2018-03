Foggia, a fuoco deposito sulla Statale 16: in fumo 300 mq con pezzi d'antiquariato

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato, nella notte, un capannone adibito a deposito merce d'antiquariato, situato lungo la Statale 16, al km 680 della direttrice Foggia-San Severo.

A bruciare, una superficie coperta di circa 300 metri quadri al cui interno erano stoccati pezzi d'antiquariato e da collezione - quadri, mobili, persino auto e una imbarcazione - che sono andati in gran parte in fumo. Le fiamme hanno causato anche il collasso della copertura del capannone, circostanza che ha reso ancor più complesse le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco. L'intervento è durato oltre 6 ore ed ha coinvolto numerose squadre del 115: la prima partenza dal Comando provinciale di Foggia, le squadre dei distaccamenti di Deliceto e Lucera e gli uomini del nucleo NBCR - nucleare, biologico, chimico e radiologico -, che hanno richiesto sul posto il supporto di autobotti e 25mila litri. Al momento non è stato possibile stabilire la natura dell'incendio.