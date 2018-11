VIDEO | Atto incendiario in via Martiri di via Fani: prima la benzina poi le fiamme al bar 'Saint-Honoré'

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Atto incendiario, ieri sera, in via Martiri di via Fani, a Foggia. Nel mirino dei malviventi, il bar 'Saint-Honoré', nei pressi della rotonda per gli Ospedali Riuniti.

Il fatto è successo intorno alle 23, quando ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile la saracinesca dell'attività per poi appiccare il fuoco. Le fiamme, prontamente spente dai vigili del fuoco, hanno annerito la facciata dell'attività e distrutto l'insegna. L'interno del locale, invece, benchè invaso dal fumo, non ha subito grossi danni. Sul posto, gli uomini del 115 hanno recuperato una bottiglietta intrisa di liquido infiammabile, a chiara firma della natura dolosa del gesto. Sul posto, gli agenti della polizia che stanno verificando la presenza di telecamere in zona utili alle indaigni