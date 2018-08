Incendio a Foggia: le fiamme distruggono l’auto di un 42enne

Incendio auto nella tarda serata di ieri a Foggia. E’ avvenuto in viale Giotto, dove le fiamme hanno avvolto una Suzuki Swift, andata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ai quali il proprietario della vettura, un incensurato 42enne residente in zona, non ha saputo dare spiegazioni. La zona non è dotata di telecamere di videosorveglianza. Non si esclude la matrice dolosa dell’incendio.