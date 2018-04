A fuoco auto di perita in assicurazione, in via Marinaccio: rogo di origine dolosa

E' quasi certamente di origine dolosa, l'incendio auto avvenuto la scorsa notte, in via Marinaccio, a Foggia. A bruciare è stata una Audi A3 di proprietà di una donna di 44 anni, perito in assicurazione.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Foggia, che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Pesantemente danneggiato dalle fiamme l'abitacolo del mezzo, circostanza che anche in assenza di tracce evidenti di liquidi infiammabili o inneschi lascia pensare al dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri: ascoltata dagli inquirenti, la vittima dell'atto incendiario ha riferito di non aver ricevuto minacce, nè ritiene di avere possibili nemici.