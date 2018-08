A fuoco auto in via Nardella, brucia Citroen di una casalinga: l'incendio è doloso

E' certamente di natura dolosa l'incendio auto avvenuto a Foggia, intorno alla mezzanotte e mezza, in via Leopoldo Nardella. A bruciare, in strada, è stata la Citroen C3 di proprietà di una casalinga incensurata di 40 anni.

Le fiamme hanno danneggiato la parte anteriore destra del mezzo: l'incendio, infatti, è stato innescato a partire dal copertone del mezzo. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri, incaricati delle indagini del caso. La zona non è servita da telecamere. Ascoltata dagli inquirenti, la vittima non ha saputo fornire indicazioni utili circa l'accaduto.