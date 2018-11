Cronaca Villaggio Artigiani / Via di San Giuliano

Incendio nella notte: a fuoco Alfa Romeo Giulietta di un 37enne

E' accaduto in via di San Giuliano, alla periferia di Foggia. L'incendio ha causato danni al vano motore. I vigili del fuoco non hanno riscontrato inneschi. Non si esclude la matrice dolosa