Notte di fuoco a Foggia, cassonetti bruciati in zona Macchia Gialla

Ancora emergenza incendi a Foggia. Nella notte i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di diversi roghi appiccati ai cassonetti dei rifiuti. Ben otto gli interventi, la maggior parte dei quali in zona Macchia Gialla, in viale Europa e via Lussemburgo.

Gli uomini del 115 sono intervenuti anche in viale Michelangelo, dove altri cassonetti sono stati dati alle fiamme.