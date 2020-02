Ladri in azione, ma si feriscono e il furto va a monte: preso di mira un centro interculturale al Candelaro

Dopo il Centro Diurno, un altro centro finisce nel mirino dei ladri. Questa volta è toccato al Centro Interculturale Baobab, di viale Candelaro, a Foggia, ad essere preso di mira dai malviventi.

"Stessa mano (a vedere le foto), nella stessa modalità" scrivono dal centro Baobab. "Purtroppo, per qualche ragione non sono riusciti ad entrare, forse per una ferita, forse perché qualcuno ha sentito, ha visto? Ma "vili" non finiscono e crescono grazie anche al silenzio! Ringraziamo le forze dell'ordine che sono intervenute facendo tutte le rilevazioni necessarie". Indagini in corso.