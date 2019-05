Buttati nella spazzatura, tragica fine a Foggia per cinque gattini: la scoperta di Amiu Puglia. Ora stanno bene

Sono stati ritrovati dagli operatori Amiu Puglia in un cassonetto della spazzatura questa mattina. Cinque gattini appena nati erano stati gettati come rifiuti nel contenitore della carta di via Bachelet. Accade anche questo a Foggia. A darne notizia è un operatore dell’azienda foggiana, Antonio Casamassima. “Abbiamo sentito dei gemiti, come quelli di un bambini, infatti in prima battuta abbiamo pensato potesse trattarsi proprio di un neonato”. Poi la scoperta dei cinque felini piccolissimi. “Li ho portati temporaneamente a casa mia, sto provvedendo ai loro primi bisogni. Ma non posso tenerli” fa sapere, appellandosi a chi volesse prenderli. (contatto tel. 3402899874).