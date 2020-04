Furto in tabaccheria, colpo in piazza del Lago: i malviventi portano via stecche di sigarette e una cassetta di metallo

Furto nella notte a Foggia. A finire nel mirino dei ladri la tabaccheria del Duomo in piazza del Lago, che intorno alle ore 1.45 della scorsa notte hanno fatto irruzione nel locale, scassinando la serranda.

Una volta guadagnato l'accesso, i malviventi hanno portato via due stecche di sigarette e una cassetta di metallo, il cui contenuto non è stato ancora identificato. Sul caso indagano i carabinieri, che analizzeranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.