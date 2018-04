Spaccata bis da 'Kasanova', in centro: ladri fuggono con bicicletta hoverboard

Sono tornati a completare il lavoro lasciato in sospeso appena pochi giorni fa. Il furto con spaccata, per il negozio 'Kasanova', in piazza Giordano, questa volta è stato consumato.

Nella notte, infatti, ignoti hanno infranto la porta a vetro dell'attività con un tombino in ghisa asportato in zona; dopo essersi aperti, quindi, un varco nell'attività commerciale, hanno portato via una bicicletta hoverboard del valore di 1000 euro circa. Qualcosa, però, deve aver disturbato ancora una volta i malviventi, che sono fuggiti senza portar via altro. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, intervenuti anche per il tentato furto dello scorso 18 aprile. Al vaglio degli inquirenti, quindi, saranno nuovamente le immagini delle telecamere presenti in zona che potrebbero aver ripreso il passaggio dei malviventi. Per i titolari del negozio, aperto a dicembre, non resta che fare - nuovamente - la conta dei danni.