Si rivede la 'Banda del buco': malviventi ripuliscono centro scommesse in piazza Aldo Moro

Banda del buco in azione, la scorsa notte, a Foggia. Nel mirino dei malviventi, una sala scommesse in piazza Aldo Moro. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, incaricata delle indagini del caso, la banda ha praticato un foro nella parete dell'attività: una volta all'interno del locale, ha forzato le slot-machine presenti portando via il denaro contenuto al loro interno (il bottino non è stato ancora quantificato).

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti con la polizia scientifica per i rilievi del caso; le indagini sono affidate alla squadra mobile. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere presenti nella piazza.