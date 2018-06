Ladri nel Dipartimento di Agraria dell'UniFg: entrano da una finestra e rubano due pc

Dopo la sequenza di istituti scolastici finiti nel mirino di ladri e ladruncoli cittadini, questa volta è toccato al Dipartimento di Agraria UniFg subire un furto. Il fatto è accaduto due notti fa, quando ignoti si sono introdotti nella struttura di via Napoli, forzando una finestra a piano terra, e hanno asportato due computer. Il fatto è stato scoperto alle 10 del giorno seguente dai dipendenti del dipartimento, che hanno immediatamente lanciato l'allarme alla polizia. Non è la prima volta che la struttura di via Napoli viene "visitata" dai ladri, che nel tempo, hanno più volte manomesso i distributori di snack e bevande.