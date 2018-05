Furto negli uffici Inps di Foggia nel weekend: ladri fuggono con monitor pc e un muletto

Quattro monitor pc, un muletto e il contenuto di un distributore di snack e bevande. A tanto ammonta il "bottino" del furto messo a segno ai danni degli uffici dell'Inps di Foggia, in via della Repubblica. Il fatto è successo nel passato week-end (l'istituto è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì), ma scoperto solo questa mattina, alla riapertura degli uffici.

Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Squadra Volanti della questura: nessun segno di effrazione riscontrato a porte o finestre, pertanto resta da capire chi ha agito e come. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere per la videosorveglianza della zona, che potranno costituire un valido aiuto alle indagini.