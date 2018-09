Forzano l'ingresso e portano via sigarette e 'gratta e vinci': furto al distributore Q8 sulla SS673

Furto presso il bar del distributore di carburante Q8 sulla SS 673 a pochi chilometri da Foggia. Il fatto è successo nella notte. Ad allertare gli agenti di polizia è stato il proprietario dell'esercizio commerciale, che ha segnalato il furto.

Secondo le prime ricostruzioni i ladri hanno forzato la serranda, guadagnando l'accesso all'interno della struttura, e portando via diverse stecche di sigarette, accendini e 'gratta e vinci' per un bottino non ancora quantificato. Sull'accaduto indagano le volanti della Polizia. Al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza dell'attività.