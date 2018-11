Entrano da una finestra e rubano i soldi del distributore di bevande: colpo all'istituto 'Alfieri'

Hanno approfittato dell'assenza degli studenti, per fare irruzione nella scuola e mettere a segno il colpo. E' accaduto ieri mattina, presso l'istituto Comprensivo 'Alfieri' di Foggia, dove ignoti hanno forzato un distributore di bevande e si sono impossessati del denaro presente al suo interno. Il colpo è avvenuto alle ore nove: per entrare nell'istituto i ladri hanno forzato la finestra di un'aula al primo piano del plesso, in quel momento vuota.