Chitarre, biscotti e offerte: due furti in 10 giorni ai danni della chiesa di Sant'Antonio

Due furti in 10 giorni. Sono quelli subìti dalla parrocchia di Sant'Antonio da Padova, in via Smaldone, a Foggia. Il primo caso risale a 15 giorni fa, quando ignoti si sono introdotti nei locali parrocchiali asportando una chitarra, dei biscotti e un salvadanaio; l'altro, lo scorso 13 luglio, quando sono state scassinate le cassette per le offerte situate in chiesa. Ancora da quantificare il bottino, benchè irrisorio nel suo complesso. I due episodi sono stati denunciati insieme, in questura. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia.