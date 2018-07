Forzano saracinesca di una cartoleria, ma non fanno i conti con la polizia: ladri in fuga in via Matteotti

Furto sventato, la scorsa notte, in via Matteotti, a Foggia. Ignoti hanno preso di mira una cartoleria della zona, forzando la serranda con l'intento di asportare la merce in vendita. Solo il pronto intervento della polizia - sul posto gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e i colleghi del Reparto Volanti - ha fatto sì che il furto non fosse portato a termine.

Nel fuggi-fuggi generale, infatti, i malviventi sono riusciti a portare via solo alcuni espositori. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, per risalire agli autori del fatto; al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere della zona.