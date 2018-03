Shock a Foggia, anziana derubata del carrello con l'ossigeno. I parenti: "Un gesto che disturba"

Sgomento e amarezza, questa mattina, in zona Candelaro, per il furto di un carrello per l'ossigeno subìto da una anziana donna della zona.

La stessa - 86enne che utilizza l'apparecchiatura medica per questioni di salute - aveva lasciato momentaneamente incustodito il carrello con l'ossigeno dinanzi al portone della sua abitazione; il tempo di gettare il sacchetto della spazzatura in un vicino cassonetto, che del carrello non vi era più traccia. Profondamente amareggiati i parenti della vittima del furto: "Un gesto che disturba - spiegano a FoggiaToday - cosa credevano di trovarci?".

La speranza, adesso, è che l'autore o gli autori del furto comprendano la gravità del gesto e restituiscano al più presto l'apparecchio medico. Un episodio spiacevole, che richiama alla memoria un altro caso, simile per gravità: il furto di una motoretta ad una disabile foggiana che, a causa dell'accaduto fu costretta in casa per alcuni giorni.