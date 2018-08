Scippo in via Cantù: giovane affianca donna e le porta via la borsa

Stava passeggiando in strada quando, un giovane, solo, l'ha affiancata e le ha strappato via la borsa. Brutta avventura ieri pomeriggio, in via Cesare Cantù, a Foggia: erano da poco passate le 17, quando una donna di circa 60 anni è stata vittima di un furto con strappo. Dopo essersi impossessato della borsa, il giovane è fuggito facendo perdere le sue tracce con un bottino di circa 50 euro.

Tanta paura, ma nessuna grave conseguenza fisica per la donna che ha ritenuto di non dover fare ricorso alle cure del 118. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.