Carica la spesa in auto, ma due giovani le rubano la borsa: il furto in piazza Aldo Moro

Insieme al marito, stava caricando la spesa in auto, ma due giovani le rubano la borsa. E' quanto accaduto ieri sera, intorno alle 20 in piazza Aldo Moro, a Foggia. Ad agire sono stati due ragazzi apparentemente di giovane età che, a bordo di uno scooter, sono "piombati" alle spalle della coppia e hanno portato via la borsa della donna, contenente 30 euro in contanti e altri effetti personali.

Il fatto si è consumato in una manciata di minuti: sul posto, sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della questura, che hanno raccolto la denuncia della vittima, e hanno avviato le indagini. Poco distante, è stata recuperata la borsa, abbandonata in strada e contenente (almeno) i documenti personali.