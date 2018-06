'Banda del buco' in via Lucera: "ripulito" un bar, ladri via con gratta&vinci per 1200 euro

"Banda del buco" in azione, ancora una volta, a Foggia. Questa volta, nel mirino dei malviventi è finito un bar tabacchi in via Lucera, derubato nottetempo. Secondo quanto ricostruito, i ladri si sono introdotti nell'attività attraverso un foro praticato nella parete comune tra l'attività colpita e uno studio medico attiguo: una volta all'interno del bar, gli stessi hanno razziato gratta e vinci per un valore stimato di 1200 euro e, prima di fuggire, hanno svuotato il registratore di cassa, contenente 200 euro circa.

Il fatto è stato scoperto alle 6 del mattino seguente: immediato l'intervento degli agenti della Sezione Volanti della questura, che hanno effettuato il primo sopralluogo di furto e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Si tratta del terzo furto messo a segno con la medesima tecnica, a Foggia, nel giro di 10 giorni: la scorsa settimana, infatti, nella notte tra martedì e mercoledì, la banda del buco mise a segno una "doppietta" colpendo una officina al Villaggio Artigiani e un negozio di telefonia mobile in via IV Novembre.