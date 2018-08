Furto al bar del Pronto Soccorso: 'banda del buco' in azione agli Ospedali Riuniti

La 'Banda del buco' torna in azione agli Ospedali Riuniti di Foggia. Colpito, nella notte, il bar situato nei pressi del Pronto Soccorso del nosocomio foggiano. Ad accorgersi dell'accaduto, all'alba, è stata una guardia giurata in servizio nella struttura, che ha notato un foro praticato dai malviventi per guadagnarsi l'accesso alla struttura.

Da una prima ispezione dei luoghi, chi ha agito ha portato via interi carnet di gratta e vinci e il denaro presente in cassa, da quantificare in sede di denuncia. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisento le immagini delle telecamere presenti nella struttura. Un caso simile è avvenuto solo pochi mesi fa, quando i ladri - sempre utilizzando la tecnica del 'buco' - riuscirono ad asportare 400 euro e un considerevole quantitativo di sigarette e tagliandi della lotteria automatica.