Banda del buco al 'Riuniti': furto al bar dell'ospedale, ladri via con denaro, sigarette e gratta e vinci

Furto ai danni del bar degli Ospedali Riuniti di Foggia situato nei pressi della cassa ticket della struttura. Il fatto è successo nel corso della notte: dalle prime informazioni raccolte, ignoti hanno praticato un foro nella parete di una stanza attigua all'attività commerciale, creandosi così un varco per accedere nei locali del bar.

Una volta all'interno, i malviventi hanno asportato numerosi pacchi di sigarette, carnet di gratta&vinci e 400 euro in contanti presenti nel registratore di cassa. Forzata, verosimilmente per permettere l'accesso ai complici, anche una grata posta a protezione di una finestra. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che stanno verificando le immagini delle telecamere presenti all'interno del nosocomio foggiano.

