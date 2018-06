La 'Banda del buco' colpisce ancora: riesce il furto al bar 'Atzori', fallisce quello al 'Carni e Affini'

Riecco la 'Banda del buco', a Foggia. La scorsa notte, infatti, nel mirino dei malviventi è finito il bar Atzori, in viale Manfredi, dal quale sono stati asportati tabacchi, bottiglie di liquore e l'incasso. Il furto è stato scoperto alle 5 del mattino: immediato l'allarme lanciato alla polizia. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti della questura. Chi ha agito ha praticato un foro in una parete confinante con l'attività; una volta all'interno, i ladri hanno svuotato la cassa e asportato merce, per un valore ancora da quantificare. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia che stanno analizzando le immagini delle telecamere presenti in zona.

Sono rimasti a 'bocca asciutta', invece, i ladri che nella notte tra sabato e domenica hanno preso di mira il supermercato 'Carni e affini' di via Masi. Anche in quel caso è stato praticato un foro, nei locali attigui dell'ex tesoreria del Banco di Napoli. Qualcosa o qualcuno, però, deve aver disturbato i malviventi, che sono fuggiti a mani vuote. Alcuni residenti della zona avrebbero riferito agli inquirenti di aver visto tre persone fuggire a piedi con un sacco, contenente verosimilmente gli strumenti per forare la parete. Per questo secondo caso, sono in corso le indagini dei carabinieri.