Auto rubata in via Bonghi, i proprietari: "E ora come torniamo in Piemonte, con una bimba di 18 mesi?"

La pausa estiva foggiana, per una giovane coppia con una bambina di appena 18 mesi, si conclude con l'amaro in bocca. O meglio, con il furto - avvenuto la scorsa notte - dell'auto di famiglia. Si tratta di una Fiat Panda 4x4 verde scuro, rubata nel corso della notte passata in via Ruggero Bonghi, a Foggia.

L'accaduto è stato regolarmente denunciato ai carabinieri. I familiari delle vittime lanciano un appello e si rivolgono a quanti dovessero notare l'auto: "Rivolgetevi immediatamente alle autorità competenti". L'auto (portata via insieme al seggiolino per la piccola installato all'interno) è ora più che mai necessaria: la famigliola, infatti, deve rientrare a casa, in Piemonte. E affrontare un viaggio così lungo con altri mezzi, con una bambina così piccola non è una cosa e sta con la figlia piccola di 18 mesi. Chiunque la vedesse è pregato di avvisare l'autorità competente.