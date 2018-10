Furto in appartamento in via Matteotti: entrano con chiavi adulterine e fuggono con oro e gioielli

Un furto in appartamento è stato scoperto in una abitazione in via Matteotti, in centro, a Foggia. Il fatto è successo verosimilmente ieri mattina: ignoti, utilizzando delle chiavi adulterine (non sono stati riscontrati segni di effrazione a porta e finestre), sono penetrati in un appartamento al quarto piano di uno stabile, dal quale hanno asportato - secondo il primo sopralluogo - oro e gioielli per un valore non ancora quantificato. Sul posto, gli agenti della Sezione Volanti della questura, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'accaduto.