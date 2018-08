Tentano il furto in un appartamento: arriva la polizia, ladri fuggono a mani vuote

Un furto in appartamento è stato sventato la scorsa notte a Foggia. E’ accaduto in via Bengasi. L’arrivo delle volanti, in seguito a una segnalazione di furto, ha fatto sì che i malviventi si dessero alla fuga senza mettere a segno il colpo.

All’arrivo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una borsa con all’interno gli attrezzi utilizzati per il furto. I ladri avevano già tranciato il lucchetto della porta del terrazzo, per crearsi l’accesso all’abitazione. Inoltre, avevano disattivato la centralina dell’allarme condominiale, immergendola in un secchio d’acqua.