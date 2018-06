Sfondano vetrata con un'auto e svaligiano negozio di telefonia, presa di mira anche attività di articoli per l'infanzia

Furti e spaccate a Foggia, dove nella notte sono state colpite due attività del centro. Il primo caso è stato registrato alle 4, in corso Roma, dove è stato messa a segno una 'spaccata' ai danni di un negozio di telefonia. I malviventi - almeno quattro - hanno lanciato a forte velocità, in retromarcia, un'auto (provento di furto) contro la vetrata dell'attività: una volta infranta, dalla stessa hanno razziato alcuni smartphone in esposizione per un valore ancora da quantificare.

Poco dopo, intorno alle 6, altro furto registrato, questa volta in via Dante: ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso di una attività di articoli per l'infanzia, hanno asportato un passeggino e circa 200 euro presenti in cassa.

In entrambi i casi, per il primo sopralluogo di furto, sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della questura. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.