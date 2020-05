Ladri pigliatutto a Foggia: colpi tentati e a segno nelle scuole, rubata la rubinetteria del bagno

Ladri in azione nei locali degli istituti scolastici 'Catalano' (furto tentato) e 'Sorelle Agazzi'. In questo secondo caso, i malviventi hanno messo a soqquadro le aule per fuggire con la rubinetteria dei bagni. Sul posto la polizia locale