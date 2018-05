"Ladri di merendine" a Foggia: scassinati i distributori di snack alla "Parisi" e alla "Manzoni"

"Ladri di merendine" in azione negli istituti scolastici di Foggia. Potrebbe essere la stessa banda, quella che, nel corso del passato finesettimana, si è introdotta all'interno di due istituti scolastici di Foggia - l'istituto "Parisi" e il IX Circolo "Manzoni" - per scassinare i distributori di snack e bevande. In entrambi gli episodi, sono intervenuti gli agenti della questura di Foggia, che hanno effettuato il primo sopralluogo di furto: chi ha agito ha forzato una finestra al piano terra di ciascuna scuola colpita per crearsi un punto d'accesso; una volta all'interno ha scassinato le cosiddette "macchinette" portando via gli incassi, un bottino non ancora quantificato, ma di certo misero.