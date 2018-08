Furti in appartamento in via Castelluccio e in via Pinto: ladri fuggono con oro, soldi e orologi

Le città si svuotano e i 'topi d'appartamento' entrano in azione. Sono almeno due i furti registrati negli scorsi giorni a Foggia, altri verranno sicuramente 'scoperti' dai proprietari di casa al rientro dalle vacanze.

L'ultimo, in ordine di tempo è stato scoperto nel pomeriggio di ieri, in un appartamento in via Castelluccio dei Sauri. Mentre i proprietari erano in vacanza, in Calabria, ignoti hanno forzato un infisso guadagnandosi l'ingresso nell'appartamento: una volta all'interno, i ladri hanno messo a soqquadro l'abitazione, asportando gioielli e monili in oro per un valore ancora da quantificare. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati alcuni parenti delle vittime di furto, che hanno lanciato l'allarme alla polizia.

Due giorni fa, invece, un altro furto è stato messo a segno in via Luigi Pinto, sempre a Foggia, ai danni di un appartamento con giardino. I malviventi hanno scavalcato la recinzione del giardino e hanno forzato un finestra per entrare in casa. Una volta all'interno, hanno scassinato una cassaforte dalla quale hanno asportato contanti per circa 2mila euro e un paio di orologi. Per entrambi i casi, il sopralluogo di furto è stato effettuato dagli agenti della Sezione Volanti della questura. Indaga la polizia.