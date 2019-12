L'ultimo saluto a Ilaria: oggi i funerali della giovane morta in un incidente stradale

Foggia dà l'ultimo saluto a Ilaria Adriatico, la 34enne morta in un tragico incidente stradale nella notte tra il 24 e il 25 dicembre scorsi lungo la statale 673. Le esequie si celebreranno nella chiesa di Sant'Antonio di Padova alle 15.30.

Una tragedia che ha sconvolto un'intera città: soltanto due giorni prima, la ragazza aveva ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Marco con uno striscione posto sulla fontana di piazza Cavour. "Non ho parole, che tragedia. La conoscevo, eravamo amiche di infanzia", "Non ti dimenticherò mai, Ilà. Il tuo sorriso e la tua dolcezza, rimarranno sempre impressi nei miei ricordi più belli. Riposa in pace anima bellissima", sono alcuni degli innumerevoli messaggi dedicati alla sfortunata ragazza.