VIDEO | L'ultimo saluto di Foggia a Giuseppe, tra lacrime e palloncini bianchi: "Non ti lasceremo mai"

Lacrime di dolore e tanta commozione questa mattina ai funerali di Giuseppe Orsitto, il 19enne di Foggia vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi lungo la circonvallazione, allo svincolo per la strada provinciale per Ascoli Satriano. L'ultimo saluto di amici e parenti, otti, nei pressi della Cattedrale di Foggia. All'uscita del feretro gli amici hanno liberato e fatto volare dei palloncini bianchi: "Grazie Giuseppe per quello che ci hai regalato in questi anni, nostro angelo bellissimo. Vivremo sempre nel tuo ricordo e non ti lasceremo mai" si leggeva su un palloncino rosso a forma di cuore.