"Farooq è libero", negata l'estradizione. Resterà a Foggia l'uomo accusato di un omicidio in Pakistan: "Sono innocente"

"Farooq è libero. La Corte d'Appello di Bari nega la richiesta di estradizione". Poche parole, scritte di getto sull'onda della soddisfazione professionale, dall'avvocato Mario Aiezza, difensore del 40enne Farooq Abdul, l'uomo accusato di omicidio in Pakistan e arrestato nel marzo scorso, dalla polizia, a Foggia.

Farooq, che dal 2007 vive con moglie e figli in città, dove è impiegato in una attività commerciale, si professa innocente e, insieme al suo legale, si batte contro la richiesta di estradizione che il Pakistan aveva avanzato nei suoi confronti. "Oggi, la Corte d'Appello di Bari si è pronunciata negando l'estradizione", spiega a FoggiaToday l'avvocato Aiezza. "Come abbiamo detto sin da subito, non vi erano i presupposti, poichè per il tipo di reato contestato (omicidio volontario, ndr) in Pakistan è prevista la pena di morte, e il nostro ordinanamento non consente l'estradizione verso paesi che prevedano la pena capitale. Siamo molto soddisfatti per l'esito della vicenda", continua Aiezza. "Ora attendiamo le motivazioni della sentenza, che saranno depositate nei prossimi 30 giorni".

Farooq Abdul, lo ricordiamo, fu arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia, dagli agenti della squadra mobile, il 14 marzo scorso, in esecuzione di provvedimento emesso dall’Autorità Giurisdizionale Pakistana del 17.07.2014, che lo ha condannato per l’omicidio volontario di un connazionale avvenuto in Pakistan in data 12.04.2014 con colpi d’arma da fuoco. L'uomo ha negato ogni accusa, professandosi totalmente estraneo al reato che gli viene contestato”.