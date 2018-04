Blitz della Finanza nel Dipartimento di Agraria, 21 indagati per truffa e abuso d'ufficio

Blitz della Guardia di Finanza nel Dipartimento di Agraria dell'Università di Foggia. In queste ore è in corso un'operazione delle Fiamme Gialle, coordinata dalla Procura di Foggia, relativa ad una indagine per truffa e abuso di ufficio in relazione alla gestione e rendicontazione di fondi derivanti da progetti finanziati dal Ministero dell'Istruzione (e non, come inizialmente divulgato, relativi a dottorati di ricerca).

Dalle prime informazioni raccolte, ci sarebbero 21 indagati eccellenti; coinvolti anche i vertici del dipartimento e un dirigente regionale. Le presunte irregolarità sono state denunciate alcuni mesi fa da due professori del Dipartimento - Alessandro Del Nobile e Diego Centonze - in merito, stando a fonti non ufficiali, al Pon 'Ricerca e Competitività, 2007-2013" ottenuto dai gruppi di ricerca afferenti il DA.R.E., ovvero il distretto agroalimentare regionale, di cui è socio l'Ateneo foggiano. In ballo vi erano 10 milioni di euro. La guardia di finanza ha sequestrato pc e dvd, i cui contenuti saranno presto analizzati. Caos nella facoltà dove, al momento dell'arrivo delle fiamme gialle, erano in corso le sedute di laurea.