Sottoposto ai domiciliari, ma i poliziotti lo sorprendono fuori dall’abitazione: arrestato 43enne

Arresto nella notte a Foggia da parte della Polizia di Stato. A finire in manette è stato Giuseppe Martino, di 43 anni. L’intervento degli agenti del Reparto Volanti della Questura di Foggia è avvenuto intorno all’una nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Transitando per via Poggio Imperiale, gli agenti hanno notato la presenza dell’uomo, in strada, a circa una ventina di metri dalla sua abitazione dove era sottoposto agli arresti domiciliari. Colto nella flagranza del reato di evasione, il 43enne è stato portato in ufficio per procedere all’arresto e dopo le formalità di rito è stato condotto nuovamente presso la propria abitazione su disposizione del Pubblico Ministero.