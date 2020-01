Paura al Quartiere Ferrovia: uomo a spasso con un grosso trolley e una pistola nella cintura

Paura a Foggia, per la presenza di un uomo armato di pistola che trascinava un grosso trolley per le vie del Quartiere Ferrovia.

Il fatto è successo lo scorso 7 gennaio quando, verso mezzogiorno, gli agenti dell’Ufficio Volanti sono intervenuti in Via Montegrappa in quanto alcuni cittadini avevano notato un giovane extracomunitario che camminava trascinando un trolley e nella cintola dei pantaloni aveva una pistola.

I poliziotti dopo un giro di perlustrazione della zona, grazie anche alle descrizioni fornite riuscivano a rintracciare l’uomo nei pressi del nodo intermodale. L'uomo, sottoposto a controllo, si presentava privo di documenti di riconoscimento e con una pistola (giocattolo) nella cintola dei pantaloni.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura, lo stesso è stato identificato in un gambiano di 21 anni, che è stato sottoposto a provvedimento di espulsione e di allontanamento dal territorio nazionale. Analogo provvedimento era stato emesso a suo carico l’anno precedente. Essendo stato inottemperante, il 21enne è stato anche denunciato all’Autorità giudiziaria.